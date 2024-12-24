شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11913 نقطة.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، 3.836 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 744.848 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.274 تريليون ريال. انخفاض أسهم 168 شركة انخفضت أسهم 168 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 64، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، والكيميائية، وبراغرايززر، وصدق، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول السعودية، كانت أسهم شركات، إكسترا، ومسك، وأميانتيت، وجازادكو، وبوان، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 30920 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 50.148 مليون ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.720 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.373 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 41، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.