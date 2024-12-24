شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف مواطن تنافسوا على 36 ألف تأشيرة.. السياحة تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي والان مع تفاصيل الخبر

في مؤتمر صحفي؛ أعلنت وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن نتائج قرعة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي".

وكشف الأرقام عن إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي، الحصة النظامية بلغ 36 ألف تأشيرة، والمخصصة للهيئات 4672، وتم تقسيم أعداد التأشيرات في الحصة النظامية إلى 6500 للخمس نجوم، و17 ألف للاقتصادي، و7500 للحج البري.

وعدد المتقدمين للحج السياحي بلغ 58 ألفا و93 مواطنا، مقسمة إلى 32 ألفا و671 إناث، بنسبة 56.2%، و25 ألفا و422 ذكور، بنسبة 43.8%.

وإجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغبتها في تنظيم الحج وتقدمت بطلبات على البوابة بلغ 1236 شركة، من بينهم 230 لمستوى الخمس نجوم، و788 للمستوى الاقتصادي، و218 للحج البري.