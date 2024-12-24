شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يخفض سعر العائد على شهادتى الادخار بالدولار إلى 6% و8% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر2024، عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ هذا ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من يوم الغد الموافق 24 ديسمبر2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنوياً، هى شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصرى، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالى للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.



كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصرى وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصرى وبحد أقصى 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.



ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكترونى للبنك والإنترنت والموبايل البنكى BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلى، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضى 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.