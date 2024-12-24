شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يناير.. 30 فناناً يشاركون في بينالي الفنون الإسلامية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.