شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمثل الرئيس الكوري الجنوبي لطلب استجوابه غدًا؟ محاميه يجيب والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات محاكمة العزل

الأحكام العرفية في كوريا

الدمام - شريف احمد - قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يمتثل الأخير لطلب الحضور للاستجواب هذا الأسبوع من قبل فريق التحقيق في الأحكام العرفية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.ويسعى فريق التحقيق المشترك إلى استجواب يون شخصيًا بشأن تورطه المزعوم في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الحالي، على خلفية اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، وطُلب منه الحضور للاستجواب يوم غد الأربعاء.قال سوك دونج-هيون، محامي يون، إن موكله يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله، وإنه يخطط لإصدار بيان بشأن موقفه من المحاكمة بعد يوم عيد الميلاد.وقال سوك للصحفيين: "نرى أنه من المستبعد أن يتمكن من الحضور غدًا".وأضاف: "يعتقد الرئيس أن إجراءات محاكمة العزل التي تجريها المحكمة الدستورية يجب أن تكون لها الأولوية، بعدما بدأت الجمعية الوطنية عملية العزل".وأرسل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين استدعائين إلى يون، طالبًا حضوره للاستجواب في إطار التحقيقات في أمر الأحكام العرفية القصير الذي أصدره يون، بيد أن يون لم يمتثل للاستدعاء الأول للحضور يوم الأربعاء الماضي.

قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن فرض يون الأحكام العرفية، التي لم تدم سوى ساعات، لا يرقى إلى مستوى اتهامه بالتمرد.

يشار إلى أن هناك محاكمة يجري الإعداد لها حاليا أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية، بعد أن صوت البرلمان يوم السبت الماضي لصالح عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وقال سوك: "سيعرب الرئيس يون عن موقفه في المحكمة بثقة ووفقا لقناعاته الخاصة".

وأضاف: "الرئيس لا يفكر في اتهامات التمرد كمفهوم قانوني، ولكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق".

وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.