شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. لحظة إجراء قرعة الحج السياحي وإعلان الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن نتائج قرعة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي".

ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg

وكشف الأرقام عن إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي، الحصة النظامية بلغ 36 ألف تأشيرة، والمخصصة للهيئات 4672، وتم تقسيم أعداد التأشيرات في الحصة النظامية إلى 6500 للخمس نجوم، و17 ألف للاقتصادي، و7500 للحج البري، بإجمالي 31 ألف تأشيرة تم طرحها في القرعة.

وعدد المتقدمين للحج السياحي بلغ 58 ألف و93 مواطن، مقسمة إلى 32 ألف و 671 إناث، بنسبة 56.2%، و25 ألف و422 ذكور، بنسبة 43.8%.

وإجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغبتها في تنظيم الحج وتقدمت بطلبات على البوابة بلغ 1236 شركة، من بينهم 230 لمستوى الخمس نجوم، و788 للمستوى الاقتصادي، و218 للحج البري.



