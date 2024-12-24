شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب اليد فى دورة إسبانيا الودية إستعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب كرة اليد لخوض دورة ودية فى إسبانيا ، إستعدادا للمشاركة فى بطولة العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 .

ومن المقرر أن يواجه منتخب فراعنة كرة اليد نظيره النرويجى يوم 8 يناير قبل أن يواجه رومانيا يوم 10 من نفس الشهر، على أن تقام مباراة تحديد المراكز يوم 11 قبل السفر إلى كرواتيا يوم 12 .

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الأولية كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم.

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلوا - محمد عماد أوكا.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد لاشين - جمال صلاح.

مركز صانع ألعاب: سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس - أحمد سامح - زياد حشاد.

مركز ظهير أيسر: على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدى.

مركز جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم.

مركز الدائرة: إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق - عمر شريف - أحمد تغيان.