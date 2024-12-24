شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجانب تألقوا فى مباريات الجولة الخامسة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

غادر قطار الدوري محطة الجولة الخامسة، والتي شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، كان أبرزها ظهور 3 لاعبين أجانب بشكل لافت، بسبب مساهمتهم التهديفية الفعالة، أو التألق بشكل واضح على المستطيل الأخضر، وهم :

جيفيرسون إينكادا لاعب غينيا بيساو وفريق فاركو، سجل هدفاً لفريقه في مواجهة زد إف سي بالجولة الخامسة، خلال المباراة التي انتهت بفوز زد بهدفين مقابل هدف.



جيفيرسون إينكادا

الفلسطيني بدر موسى لاعب بتروجت، والذي سجل هدف الفوز لفريقه على طلائع الجيش خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.



بدر موسي لاعب بتروجت



التونسي محمد علي بن حمودة لاعب فريق غزل المحلة، والذي يقدم مستوى متميز في بطولة الدوري، وأصبح محط أنظار أكثر من ناد، حيث سجل هدفين مع فريقه في 5 مباريات.

تفتتح منافسات الأسبوع السادس من دوري nile مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهتين قويتين بين زد مع إنبي، والزمالك مع طلائع الجيش، على أن تستكمل مباريات الجولة الأربعاء والخميس المقبلين.

يواجه فريق زد في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق إنبى باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري nile.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.