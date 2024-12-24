شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يقترب من إنهاء المرحلة الثانية من برنامج التأهيل من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى من إنهاء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بقطع فى الرباط الصليبى تمهيداً للعودة للملاعب.

ويؤدي كريم فؤاد البرنامج العلاجي المحدد له من قبل الخبير الألماني الذي أجرى له العملية الجراحية فى وقت سابق.

الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كريم فؤاد انضم لصفوف الأهلي قادما من نادي مصر، وخاض 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الأولى.

وخاض كريم فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية.

أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى

وإجمالا شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 اهداف وحصد مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري ابطال افريقيا مرتين ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.