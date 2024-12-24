شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتصدر جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

صفحة جديدة من المنافسة تستعد أندية الدوري المصري لخوضها من عمر المسابقة المحلية، بعدما وصل قطار الدوري إلى المحطة السادسة التي تنطلق اليوم الثلاثاء، ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري قبل انطلاق منافسات الجولة المرتقبة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث وبيراميدز رابعاً.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:

1ـ المصري: 11 نقطة

2ـ الزمالك: 10 نقاط

3ـ الأهلي: 8 نقاط

4ـ بيراميدز: 8 نقاط

5ـ زد إف سي: 8 نقاط

6ـ سيراميكا: 8 نقاط

7ـ الاتحاد السكندري: 8 نقاط

8ـ فاركو: 7 نقاط

9ـ طلائع الجيش: 7 نقاط

10ـ الجونة: 6 نقاط

11ـ سموحة: 5 نقاط

12ـ بتروجيت: 5 نقاط

13ـ الإٍماعيلي: 5 نقاط

14ـ البنك الأهلي: 5 نقاط

15ـ غزل المحلة: 5 نقاط

16ـ إنبي: 4 نقاط

17ـ مودرن سبورت: 3 نقاط

18ـ حرس الحدود: نقطتين

تفتتح منافسات الأسبوع السادس من دوري nile مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهتين قويتين بين زد مع إنبي، والزمالك مع طلائع الجيش، على أن تستكمل مباريات الجولة الأربعاء والخميس المقبلين.