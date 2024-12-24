تكنولوجيا: شاومي تشوق رسميًا لإطلاق Redmi Turbo 4 بمعالج MediaTek Dimensity 8400 المخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسميًا عن معالج Dimensity 8400، وهو أول معالج متوسط المدى يعمل بنظام اندرويد يضم وحدة معالجة مركزية أساسية كبيرة جدًا، مستوحى من معالجات الفئة العليا من سلسلة 9000. أكدت شاومي أن هاتف Redmi Turbo 4 سيكون من أوائل الأجهزة التي ستعتمد على هذا المعالج.

يأتي Redmi Turbo 4 تحديدًا مع نسخة مخصصة من Dimensity 8400 تحمل اللاحقة Ultra. ورغم أن هذا التخصيص قد يقتصر على تحسينات طفيفة في سرعة المعالج، إلا أنه يمثل خطوة تعزز من أداء الهاتف، وهو نهج استخدمته الشركات في السابق.

يهدف Dimensity 8400 إلى تشغيل هواتف متوسطة المدى تجمع بين الأداء العالي والأسعار المعقولة، ليكون رد MediaTek على معالج Snapdragon 8s Elite القادم. في هذا السياق، يُشاع أن شاومي تعمل أيضًا على هاتف Redmi Turbo 4 Pro.

من المتوقع أن يأتي الإصدار Pro بمعالج Snapdragon 8s Elite وبطارية أكبر. ووفقًا لتقارير من Digital Chat Station، سيضم Turbo 4 Pro بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحتوي الإصدار العادي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير ودعم شحن سريع بقدرة 90 واط.

بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الإصدار العادي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة LTPS بدقة 1.5K مع تصنيف IP68. أما بالنسبة للتسعير، فلم تُكشف التفاصيل بعد، ولكن يُذكر أن الهاتف السابق في السلسلة أُطلق في الصين بسعر 1999 يوان صيني، ما يعادل حوالي 274 دولارًا.

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