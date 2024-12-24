المرور السعودي: بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

الدمام - شريف احمد - تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء 25 ديسمبر، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.وينتهي المزاد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

محمد يوسف

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