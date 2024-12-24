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شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السعودي: بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء 25 ديسمبر، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وينتهي المزاد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
وينتهي المزاد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
طريقة الوصول للخدمة:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار "خدمات" من تبويب خدماتي.
- اختيار المرور.
- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.