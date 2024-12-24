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لحماية المستهلك..ضبط 3 أطنان من السمك الفاسد في أسواق ومطاعم عسير

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اليوم - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع اللجان الفرعية المختصة، من ضبط أكثر من 3000 كيلوجرام من السمك الفاسد في عدد من الأسواق والمطاعم بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
وأكد فرع الوزارة أن العملية جاءت ضمن جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الكميات المضبوطة لم تستوفِ الاشتراطات الصحية اللازمة، وتمثل خطرًا على صحة المواطنين والمقيمين.
وشدد فرع الوزارة على أنه سيواصل تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ضبط 3 أطنان من السمك الفاسد في أسواق ومطاعم عسير - اليوم

ضبط 3 أطنان من السمك الفاسد في أسواق ومطاعم عسير - اليوم
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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