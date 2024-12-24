شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تعتزم شراء كامل الصكوك من إصدار «9 يوليو 2019» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مجموعة صافولا شراء صكوك بقيمة 60 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصكوك هي المتبقية من إجمالي الصكوك الصادرة بتاريخ 9 يوليو 2019، والمستحقة في تاريخ 9 يوليو 2026.
وستصبح نسبة الصكوك المستردة 100% من أصل الصكوك المصدرة بمجرد إكمال إعادة الشراء، وتعتزم المجموعة إلغاء الصكوك المشتراة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية عزمها شراء الصكوك الصادرة في تاريخ 9/7/2019م جزئياً، إذ بلغ إجمالي قيمة الصكوك المستردة 940 مليون ريال من أصل واحد مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 94% من إجمالي الصكوك.
وأوضحت أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 6%، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 60 صكا.
وأفادت بأن تاريخ توقف تداول الصكوك: 30/6/1446.
وأشارت إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد: مليون ريال للصك.
وذكرت أن قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد.
ولفتت إلى أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-25 الموافق 2024-12-26.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصكوك هي المتبقية من إجمالي الصكوك الصادرة بتاريخ 9 يوليو 2019، والمستحقة في تاريخ 9 يوليو 2026.
وستصبح نسبة الصكوك المستردة 100% من أصل الصكوك المصدرة بمجرد إكمال إعادة الشراء، وتعتزم المجموعة إلغاء الصكوك المشتراة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية عزمها شراء الصكوك الصادرة في تاريخ 9/7/2019م جزئياً، إذ بلغ إجمالي قيمة الصكوك المستردة 940 مليون ريال من أصل واحد مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 94% من إجمالي الصكوك.
وأوضحت أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 6%، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 60 صكا.
وأفادت بأن تاريخ توقف تداول الصكوك: 30/6/1446.
وأشارت إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد: مليون ريال للصك.
وذكرت أن قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد.
ولفتت إلى أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1446-06-25 الموافق 2024-12-26.