شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة خلال جلسة الإثنين على رأسها مواد البناء بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مواد البناء بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، 2.2%، على التوالي، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%.

وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1.2%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، كما تراجع قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.65%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 30.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 91.5 ألف جنيه، 141.5 ألف جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30118 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 37088 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 13235 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 8227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 11298 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1856 نقطة.