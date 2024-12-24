أفادت قناة "إل بي سي أي"، بأن مديرية أمن الدولة في زحلة تنفذ انتشاراً أمنياً وتقيم حواجز تفتيش ودوريّات راجلة. ويأتي ذلك في ظل أجواء عيد الميلاد التي تعيشها المنطقة.

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