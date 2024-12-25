شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة القابضة»: شراء حصة إضافية في «XAI» بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المملكة القابضة شراء حصة إضافية في شركة XAI ، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال، منوهة بالاستحواذ على هذه الحصة كجزء من جولة التمويل من الفئة C لشركة XAI.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار متبوعاً باستثمار الشركة السابق بنفس القيمة في شركة xAI خلال جولة التمويل من الفئة B.
ويعزز هذا الاستثمار الشراكة الاستراتيجية بين شركة المملكة القابضة وإيلون ماسك، ويتماشى مع استثماراتها الاستراتيجية في(X تويتر سابقا)، التي تمتلك حصة بها منذ عام 2015.
وشركة xAI هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تم تأسيسها مؤخراً من قبل إيلون ماسك وفريق من المهندسين العالميين. تهدف الشركة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشافات العلمية البشرية.
وتتمثل استراتيجيتها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة والعمل بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا الأخرى المرتبطة بمؤسسها، بما في ذلك Tesla وSpaceX و X، التي يضم تطبيقها أكثر من 500 مليون مستخدم.
ونوهت بتقييم شركة xAI ضمن جولة التمويل من الفئة C بقيمة 168.75مليار ريال (45 مليار دولار) كجزء من هذه المبادرة لجمع رأس المال. مما يعكس زيادة كبيرة عن تقييمها البالغ 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال ) خلال جولة التمويل B. التي شاركت فيها شركة المملكة القابضة وقد زادت قيمة هذا الاستثمار بالفعل نتيجة للنمو الكبير في تقييم شركة xAI.
وتحظى شركة المملكة القابضة بشبكة علاقات عالمية ومحفظة استثمارية متنوعة تمكنها من الوصول إلى فرص فريدة كالاستثمار في شركة xAI. والذي يعكس استمرار العلاقة الوطيدة بين شركة المملكة القابضة وإيلون ماسك والشركات المرتبطة به.
ويتماشى هذا الاستثمار مع نموذج عمل شركة المملكة القابضة الذي يركز على الاستحواذ المبكر على حصص التقنيات الناشئة والتي تطمح للريادة والابتكار في صناعة الذكاء الاصطناعي.
وشركة المملكة القابضة هي شركة قابضة استثمارية، وتعد هذه الصفقة جزءًا من نشاط أعمالها المعتاد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الاستثمار متبوعاً باستثمار الشركة السابق بنفس القيمة في شركة xAI خلال جولة التمويل من الفئة B.
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وشركة xAI هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تم تأسيسها مؤخراً من قبل إيلون ماسك وفريق من المهندسين العالميين. تهدف الشركة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشافات العلمية البشرية.
وتتمثل استراتيجيتها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة والعمل بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا الأخرى المرتبطة بمؤسسها، بما في ذلك Tesla وSpaceX و X، التي يضم تطبيقها أكثر من 500 مليون مستخدم.
ونوهت بتقييم شركة xAI ضمن جولة التمويل من الفئة C بقيمة 168.75مليار ريال (45 مليار دولار) كجزء من هذه المبادرة لجمع رأس المال. مما يعكس زيادة كبيرة عن تقييمها البالغ 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال ) خلال جولة التمويل B. التي شاركت فيها شركة المملكة القابضة وقد زادت قيمة هذا الاستثمار بالفعل نتيجة للنمو الكبير في تقييم شركة xAI.
وتحظى شركة المملكة القابضة بشبكة علاقات عالمية ومحفظة استثمارية متنوعة تمكنها من الوصول إلى فرص فريدة كالاستثمار في شركة xAI. والذي يعكس استمرار العلاقة الوطيدة بين شركة المملكة القابضة وإيلون ماسك والشركات المرتبطة به.
ويتماشى هذا الاستثمار مع نموذج عمل شركة المملكة القابضة الذي يركز على الاستحواذ المبكر على حصص التقنيات الناشئة والتي تطمح للريادة والابتكار في صناعة الذكاء الاصطناعي.
وشركة المملكة القابضة هي شركة قابضة استثمارية، وتعد هذه الصفقة جزءًا من نشاط أعمالها المعتاد.