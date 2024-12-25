“المركزي الروسي” يواصل رفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.74 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.8729 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.02 روبل، ليبلغ 104.231 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 16 كوبيكًا، ليصل إلى 13.6624 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط