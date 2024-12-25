ميرنا وليد - بيروت - جيسكار لحود هو مؤلف وممثل ومنتج لبناني، أثبت نجاحه في العديد من الأعمال، نذكر البرنامج الكوميدي "كتير سلبي"، برنامج خليها علينا، فرن الصبايا، وفيفتي فيفتي، والميراث".
موقع "الفن" التقى بـ جيسكار لحود وأجرينا معه مقابلة خلال نشاط ترفيهي بمبادرة من الممثل ميشال حوراني، وهي مباراة كرة قدم برفقة الممثلين سعيد سرحان، بديع أبو شقرا، سعد حمدان، حسن حمدان، جوزيف ساسين، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين.
وتحدثنا خلال المقابلة التي كنا قد أجريناها مؤخرا عن الكثير من المواضيع، لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيسكار لحود: "في جزء كبير من فريق كتير سلبي ما بدي اتواصل معو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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