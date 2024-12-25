خاص بالفيديو- صفية العمري تعلّق على خبر وعكتها الصحية وجلوسها على كرسي متحرك

ميرنا وليد - بيروت - صفية العمري نجمة من الزمن الجميل لديها أرشيف كبير تكلل بالنجاح والتألق، ونذكر من مسلسلاتها: "لو يعود الزمان، الحوت، ليالي الحلمية، أوبرا عايدة، أبيض في أبيض، الرجل والطريق، حارة المعز".



أما عن أفلامها السينمائية نذكر: "على باب الوزير، البركان، البداية، الحب أيضا يموت، الأرملة والشيطان، المواطن مصري، امرأة من نار، عتبة الستات، والليلة الكبيرة".

موقع "الفن" التقى بـ صفية العمري في حفل جوائز الموريكس دور، وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن خبر وعكتها الصحية وجلوسها على كرسي متحرك.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:

