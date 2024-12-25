في الـ2024 .. السرطان هز العائلة المالكة البريطانية والفرح كان بتوقيع تايلور سويفت

ميرنا وليد - بيروت - لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات للعائلة المالكة البريطانية، مع بعض الاكتشافات الصحية الخطيرة للملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون.

ولكن كانت هناك أيضًا لحظات أكثر إيجابية مع مرور الأشهر. كانت هناك زيارات إلى نيجيريا وكولومبيا من قبل الأمير هاري وميغان، دوقة ساسكس، وزيادة ظهور العديد من أفراد العائلة، مثل صوفي، دوقة إدنبرة.

وبينما دارت الأسئلة حول مقدار ما يحق للجمهور معرفته عن العائلة المالكة، سلطت الشفافية النسبية من جانب الملك وزوجة ابنه الضوء على صراعات السرطان التي يواجهها الكثيرون.

أصبح الملك راعيًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، حيث زار مرضى السرطان بينما استأنف واجباته العامة في نهاية نيسان/أبريل. وسلط حفل كيت السنوي لعيد الميلاد الضوء على موضوعات الحب والتعاطف في "أحلك الأوقات".

وقدم الصيف بعض البهجة عندما اختارت النجمة تايلور سويفت أن تظهر مع لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلس في صورة سيلفي مع الأمير ويليام خلال جولتها في إيراس. وفي الوقت نفسه، كان ظهور كيت المفاجئ في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس الفردي للرجال سببًا في وقوف حشد من الجماهير في الملعب المركزي على أقدامهم.

المزيد من التفاصيل عن أحداث جرت مع أفراد العائلة المالكة البريطانية عام 2024 في السطور أدناه:

كانون الثاني/يناير: بعد مرور بضعة أسابيع فقط على بداية العام، تم الكشف عن أن تشارلز وكيت يعانيان من مشاكل صحية تتطلب قضاء بعض الوقت في المستشفى. لم تكشف بيانات القصر عن التشخيص الدقيق لأي من أفراد العائلة المالكة، مما أثار تكهنات كبيرة، ولكن تم التأكيد على أن كليهما سيغيبان عن المناسبات العامة لعدة أشهر.

شباط/فبراير: تم تكليفالأمير ويليام- الذي كان يتعامل مع إصابة والده بالسرطان وتعافي زوجته من عملية جراحية غير محددة في البطن - بتولي بعض مسؤوليات الملك. ووجد نفسه مضطرًا إلى تولي دور أكبر. كما تولت الملكة كاميلا والأميرة آن المزيد من الارتباطات.

آذار/مارس: عبر البركة، زارالأمير هاريوميغان مدينة أوفالدي بولاية تكساس لقضاء بعض الوقت مع عائلة أحد المعلمين الذين قُتـ لوا في إطلاق النار الذي وقع في المدرسة في أيار/مايو 2022. ظل الزوجان على اتصال بالعائلة منذ المذبـ حة. وفي غضون أيام من المأساة، سافرت ميغان إلى أوفالدي لتقديم تعازيها بعد مقتـ ل معلمين و19 طفلاً على يد مسلح.

نيسان/أبريل: بدا تشارلز مبتهجًا عندما عاد إلى واجباته العامة في أول مشاركة له منذ الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان في أوائل شباط/فبراير. اغتنم الملك الفرصة لزيارة مركز علاج السرطان في لندن، الذي تديره مؤسسة ماكميلان الخيرية البريطانية لدعم مرضى السرطان، والتي كان راعيًا لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

أيار/مايو: أثبتت أول صورة رسمية لتشارلز منذ تتويجه - والتي تصور الملك على خلفية حمراء نارية - أنها مثيرة للانقسام، حيث قال البعض إنها تذكرهم بمناظر طبيعية جهنمية. بعد فترة وجيزة من الكشف عن اللوحة، تعرضت للتخريب في معرض لندن للفنون حيث كانت معروضة، من قبل نشطاء يسعون إلى لفت الانتباه إلى القسوة على الحيوانات في المزارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

حزيران/يونيو: احتفلالأمير ويليامبعيد ميلاده الثاني والأربعين بأسلوب رائع في جولة النجمة تايلور سويفت الموسيقية في استاد ويمبلي بلندن. وقد شوهد وهو يرقص وسط الحشد، بل والتقط صورة مع المغنية في الكواليس برفقة اثنين من أبنائه، الأمير جورج والأميرة شارلوت.

تموز/يوليو: حضرت صوفي دوقة إدنبرة الأسبوع الملكي في اسكتلندا، الذي يحتفل بالثقافة الاسكتلندية. ومثل العديد من أفراد العائلة المالكة، كثفت صوفي جهودها على مدار العام الماضي لدعم الملك البريطاني أثناء خضوعه لعلاج السرطان. وكان هذا العام مليئًا بالأحداث الأولى للدوقة، التي أصبحت أول عضو في العائلة المالكة البريطانية يزور أوكرانيا منذ غزو روسيا، لإظهار تضامنها مع الناجين من العنف الجنـ سي المرتبط بالصراع. وفي وقت لاحق من العام، توجهت إلى أفريقيا، وزارت تنزانيا وتشاد، التي تعاني من أزمة لاجئين وسط الحـ رب في السودان المجاور.

آب/أغسطس: قام دوق ودوقة ساسكس برحلتهما الدولية الثالثة هذا العام، متوجهين إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد ظهورهما في وقت سابق في كندا ونيجيريا. ربما بدت الزيارة وكأنها زيارة ملكية نموذجية، ولكن بما أن الزوجين لم يعودا من أفراد العائلة المالكة العاملين، فقد تمت الرحلة التي استمرت أربعة أيام إلى أميركا الجنوبية بصفة خاصة. وقد استخدما الحدث لزيادة الوعي بالأضرار التي يسببها الإنترنت قبل المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال.

أيلول/سبتمبر: أعلنتكيت ميدلتونعن تعافيها من السرطان وعن خططها للعودة تدريجيًا إلى المشاركة العامة. وقد صاحب الإعلان مقطع فيديو مبهج يظهر كيت وويليام وأطفالهما الثلاثة - الأمير لويس والأميرة شارلوت والأمير جورج - وهم يتجولون في الريف الإنكليزي، بالإضافة إلى اللعب بين الكثبان الرملية والخوض في البحر.

تشرين الأول/أكتوبر: شاركالملك تشارلزفي أول رحلة طويلة له إلى عدة دول منذ تشخيص إصابته بالسرطان، إلى أستراليا وساموا. كانت الزيارة مليئة بالاحتفالات المعتادة ولكن لم تخلو من الدراما عندما قاطع أحد المشرعين خطابه في مبنى البرلمان الأسترالي، معلنًا "أنت لست ملكي". كشف تشارلز لاحقًا أنه نادم على عدم زيارة دول أخرى في المنطقة، مثل نيوزيلندا وفيجي، لكنه كان يتبع نصيحة الطبيب.

تشرين الثاني/نوفمبر: زار والأمير ويليامجنوب إفريقيا للمشاركة في جدول متتالي من الفعاليات المتعلقة بالبيئة، والتي بلغت ذروتها بتوزيع جوائز Earthshot لعام 2024. وحضر الحفل المبهر أمثال الممثل الأميركي بيلي بورتر والمحافظ الأسترالي روبرت إروين، نجل "صائد التماسيح" الراحل ستيف إروين. كانت القضايا البيئية هي الموضوع المحدد للزيارة التي استمرت أربعة أيام إلى البلاد - وهي القضية التي دافع عنها ثلاثة أجيال من أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك جد ويليام، الأمير فيليب، ووالده الملك تشارلز الثالث.

كانون الأول/ديسمبر: بدتكيت ميدلتونمتألقة أثناء استضافتها حفل ترانيم عيد الميلاد السنوي في وستمنستر آبي. كان هذا هو الحفل الرابع لحفلها الموسيقي "معًا في عيد الميلاد"، والذي كان موضوعه هذا العام الحب والتعاطف. وصلت الأميرة مبكرًا للتأكد من حصولها على متسع من الوقت للدردشة مع الضيوف والفنانين الموسيقيين. ثم توجهت إلى الخارج للترحيب بعائلتها عند وصولهم.

الأمير هاريxتايلور سويفتxالأمير ويليامxميغان ماركلxالملكة كاميلاxدوقة إدنبرة صوفيxكيت ميدلتونxالملك تشارلزx