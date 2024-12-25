زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزيرة “ماكوراي”في المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر غرب جزيرة “ماكواري”، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو تهديد بموجات مد عاتية “تسونامي”.

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