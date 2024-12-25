الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم طولكرم بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في المخيم، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي إلى ثمانية شهداء وعددٍ من المصابين، بينهم نساء.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، أجزاءً واسعة من مدن رام الله، ونابلس، وطولكرم والخليل، وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز تجاه الفلسطينيين، كما داهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

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