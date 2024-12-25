السعودية | ولي العهد يزور مشروع منتجع شرعان في العلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ، مشروع منتجع شرعان في العلا، كما التقى بالعاملين فيه.

سيوفر منتجع شرعان وجهة رائدة للمنتجعات العالمية، مع تقديم جميع الميزات التي توفر للزوار تجربة متطورة ومستويات خدمة عالمية، وفي الوقت ذاته سيسمح للضيوف بتجربة الهدوء والعزلة في بيئة صحراوية طبيعية والتعرف إلى موادها الخام وجمالها المتفرد. وستقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإنشاء تحفة معمارية مختلفة من نوعها، كرمز عالمي حاصل على جوائز دولية، يتوافق مع أصالة البيئة الصحراوية التي ظلت دون تغيير لآلاف السنين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط