الجديد: ملف إعادة الاعمار لم يطرح أمام الحكومة من أي جانب دبلوماسي باستثناء استعداد قطر

أفادت معلومات قناة "‎الجديد"، بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان داعماً لاجتماع السراي الحكوم لتحمل حكومة تصريف الأعمال والدول المشرفة مسؤولية إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والدفع باتجاه انتشار سريع للجيش اللبناني.

وقالت القناة إن "ملف إعادة الاعمار لم يُطرح بعد حتى اللحظة أمام الحكومة اللبنانية من أي جانب دبلوماسي بشكل رسمي، باستثناء قطر التي أبدت استعدادها للمساعدة".

إلى ذلك، نقلت القناة عن أوساط عين التينة إن انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية يجب أن يمر بالتعديل الدستوري والآليات الدستورية.