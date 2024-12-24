انت الان تتابع خبر السوداني في قداس الميلاد: التنوع يوفر قوة لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مشاركته في قداس الميلاد المجيد المقام في كاتدرائية مار يوسف في بغداد، "نبارك أعياد الميلاد المجيد وأن تعود على العراق بالأمن والازدهار".

وأضاف "نؤكد على العراق المتنوع والذي يمثل مصدر قوة لكل العراقيين"، معتبرا أن "التنوع يوفر لنا قوة لمواجهة التحديات".

وخاطب السوداني الحضور بالقول "حكومتكم سخرت كل ما لديها لاستقرار المسيحيين وعودتهم إلى العراق"، مضيفا "اليوم الكل مدعو إلى خلق هوية عراقية عابرة للأطياف والأديان".

وتابع أن "العراق مر في فترة صعبة بأكثر من عام خلال العدوان الصهيوني على غزة ولبنان"، مشددا أن "العراق كان واضحاً في تبيان جرائم الكيان الصهيوني".