اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. الاحداث في سوريا وتحرك العراق لتنويع مصادر تسليحه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاحداث في سوريا وتحرك العراق لتنويع مصادر تسليحه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • قرار بدمج الفصائل المسلحة في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع، ودعوات لكبح الصراع الدائر بمناطق الشمال

• على وقع متغيرات المنطقة، العراق يتحرك لتنويع مصادر تسليحه.. ويرفض الاملاءات الخارجية بشأن الحشد

• السوداني يوجه بحسم تحقيقات مخالفات عقود شركة الخطوط الجوية، ويوعز باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين

• في الديوانية.. متنفذون فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت مسمى محلية.. والنتيجة خسائر فادحة بخزينة الدولة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا