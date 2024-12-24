انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاحداث في سوريا وتحرك العراق لتنويع مصادر تسليحه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • قرار بدمج الفصائل المسلحة في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع، ودعوات لكبح الصراع الدائر بمناطق الشمال• على وقع متغيرات المنطقة، العراق يتحرك لتنويع مصادر تسليحه.. ويرفض الاملاءات الخارجية بشأن الحشد

• السوداني يوجه بحسم تحقيقات مخالفات عقود شركة الخطوط الجوية، ويوعز باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين

• في الديوانية.. متنفذون فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت مسمى محلية.. والنتيجة خسائر فادحة بخزينة الدولة

