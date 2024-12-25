شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج حفل فرقة كوكب الشرق النسائية فى رأس السنة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عاطف إمام، المشرف الفنى على فرقة كوكب الشرق النسائية، برنامج الحفل الذى تحييه الفرقة يوم 31 ديسمبر على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة الدكتورة مها العربى بالعزف على آلة القانون، وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام.

وننشر تفاصيل برنامج الحفل الذي يحييه مجموعة من الشباب ويقدمون باقة من روائع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار رياض السنباطى، والموسيقار بليغ حمدى، والموسيقار محمد الموجى، منهم مريم هاني – أنساك - بليغ حمدي، أسماء الدسوقي - مسا النور والهنا - بليغ حمدي، فاطمة مثني - إن كنت ليا وأنا ليك – عمار الشريعي، ملك هاني – يا أعز من عيني – محمد فوزي، نهى المصري - جرحتني عيونه السودة - بليغ حمدي، الصحبجية - المجموعة - سيد مكاوي، عزف منفرد على اَلة الناي – د/ أمل الحناوي، سلم علي - المجموعة – فلكلور، غنيلي شوي شوي - أماني - زكريا أحمد، عيون القلب - إيمان - محمد الموجي، مين يشتري الورد مني - ساندرا عماد - رياض السنباطي، عاشقة وغلبانة - إسراء عصام - بليغ حمدي، مستنياك - ملكة ماهر - بليغ حمدي، وذلك كما أعلنه الدكتور عاطف إمام المشرف الفنى على فرقة كوكب الشرق النسائية عضو نقابة الموسيقيين، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.



فرقة كوكب الشرق النسائية

ومؤخرًا قدمت أكاديمية الفنون - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية - فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالى للموسيقى العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها فى يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج.