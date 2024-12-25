شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» توافق على إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها والان نبدء بالتفاصيل



تفاصيل إدراج أدوات الدين:

1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 3,906,600,000 ريال ليصل إلى 26,248,990,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 706,281,000 ريال ليصل إلى 21,934,989,000 ريال.

3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 2,000 ريال ليصل إلى 9,990,216,000 ريال.

4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 1,400,000,000 ريال ليصل إلى 47,147,282,000 ريال.

5. زيادة في إصدار رقم 10-07-2017 (رمز تداول: 5245) بقيمة 5,585,000,000 ريال ليصل إلى 9,540,000,000 ريال.

على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 26/12/2024م.

الدمام - شريف احمد - وافقت تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 11.597 مليار ريال.تفاصيل إدراج أدوات الدين:1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 3,906,600,000 ريال ليصل إلى 26,248,990,000 ريال.2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 706,281,000 ريال ليصل إلى 21,934,989,000 ريال.3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 2,000 ريال ليصل إلى 9,990,216,000 ريال.4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 1,400,000,000 ريال ليصل إلى 47,147,282,000 ريال.5. زيادة في إصدار رقم 10-07-2017 (رمز تداول: 5245) بقيمة 5,585,000,000 ريال ليصل إلى 9,540,000,000 ريال.على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 26/12/2024م.