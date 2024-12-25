شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 ينخفض إلى 3730 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4262.75 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3907.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. سعر عيار 21 انخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأربعاء، إلى: 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3197.25 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2486.75 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأربعاء، 2131.5 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29840 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.