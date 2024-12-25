بالصور – Top Chef 8: أميرة تتألق ووردة تغادر المنافسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ المواجهات الأولى، يبدو أن ثمة مشتركين لديهم قدرة على ابتكار أطباق ترضي اللجنة أولاّ، وتعد بمنافسات ساخنة في الحلقات القادمة. ولعل هذا أبرز ما يميز الموسم الثامن من برنامج “TOP CHEF”، الذي يُعرض على MBC1، و”MBC العراق”. وفي الحلقة الثالثة، احتفظ أمين بالحصانة بعد تنافسه مع كارل على تحضير أطباق أساسها المرقة. وفي التحدي، ذهب لقب الأفضل للفريق المؤلف من شهاب وكارل وأميرة، في تحضير أطباق من الأعشاب البرية ضمن فرق ثلاثية، فيما كانت أميرة صاحبة أفضل طبق، بينما كان الفريق الأضعف هو المؤلف من رغد وراكان ووردة، وكانت وردة صاحبة الطبق الأضعف، والتي غادرت المنافسة.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع كارل زريق وأمين النورة اللذين خاضا منافسة قوية لمعرفة من منهما سيحتفظ بالحصانة التي حصل عليها كليهما كثنائي في نهاية التحدي الماضي. وفيما كانت الحماسة ظاهرة عند الطرفين، “لأن لا مكان للخطأ،” قرر كل منهما اتباع سياسة مختلفة عن الآخر. فعند دخولهما إلى المطبخ، كان الشيف بوبي شين والشيف منى موصلي في انتظارهما، التي أشارت إلى أنه “في عالم الطهي هناك ابتكارات تشكل مفترقاً حقيقياً في طريق تحضير الأطباق، على مستوى البيوت وكذلك بالنسبة للطهاة المحترفين”، لافتة إلى أن :واحدة من الأمور التي ترفع من جودة الأطباق هي المرقة”. وطلبت منهما تحضير أطباق أساسها المرقة لمدة ساعة من الوقت عبر استخدام مكعبات ماجي، “شريك كل شيف في المطبخ!”.

وفيما كشفت أن أحدهما سيخسر الحصانة التي ربحها بالأمس، أشار الشيف بوبي إلى أنه “يمكنكما استخدام المرقة للنقع بنكهة خفيفة أو قوية”، ودعاهما لاستخدامها بحذر. وانهمك كارل في تحضير طبق من اللحم، بينما اهتم أمين بتحضير طبق مرقة كلاسيكي متميز. وبعد التذوق، خسر كارل الحصنة، واحتفظ بها أمين، الذي دعا المشتركين إلى تناول طعام الغذاء.

ولم يتأخر جرس الإنذار حتى دق في المطبخ، معلناً بداية التحدي. وأشارت الشيف منى إلى أن المشتركين مدعوون لتحضير أطباق نجمها الأعشاب البرية. وقد توزع المشتركون إلى ثلاثيات لتحضير أطباق متنوعة بين مقبلات وطبق رئيسي وطبق حلوى من الأعشاب البرية. وقام الشيف بوبي بتعريف المشتركين إلى أشكال متعددة من الأعشالب البرية التي يمكنهم استخدامها في أطباقهم، وكانت مكونات بعضها جديدة على بعض المشتركين، وهو ما جعلهم يشعرون بالمسؤولية، ودعاهم شين إلى التفكير خارج الصندوق.

يتألف الفريق الأول من أمين الذي اختار في فريقه أميدايو وسيف، واتفقوا على تقديم رسالة عنوانها “نحو كوكب أفضل” (For better Planet)، ويتألف الفريق الثاني من علاء الدين، غيداء وياسمين. أما الفريق الثالث فقوامه راكان رغد وورد، ويتألف الفريق الرابع والأخير من شهاب وكارل وأميرة. بعدها كان عليهم التخطيط لأطباقهم خلال 30 دقيقة، متبوعة بساعتين ونصف لتحضير الأطباق وتقديمها إلى لجنة التحكيم وضيف التحدي. ولم تكن المهمة سهلة على المشتركين، لكن بعضهم استطاع تقديم أطباق خارجة عن المألوف، وأعربت اللجنة عن إعجابها بها.

بعد انتهاء التحضيرات، بدأت مرحلة التذوق، وفد أعجب أعضاء اللجنة ومعهم ضيف الحلقة الشيف الفرنسي غريغوار بيرغر الحاصل على نجمة ميشلان في العام 2022. بفكرة الفريق الأول التي دعوا فيها إلى كوكب أفضل، وأثنى الشيف مارون على روح الفريق الموجودة بين المشتركين الثلاثة، واعتبرها بداية موفقة، ثم مرّ الفريق الثاني المؤلف من علاء الدين، غيداء وياسمين، حيث عرض علاء الدين أفكاره، ثم مرّ الفريق الثالث المؤلف من راكان رغد وورد، قبل أن يقدم الفريق الرابع أفكاره المبتكرة وهو المؤلف من شهاب وكارل وأميرة.

بعد ذلك، دعت الشيف منى الفريقين الأول والرابع إلى الوقوف أمام اللجنة وهما الفريقين اللذين تميزا في هذا التحدي، ليفوز الفريق الرابع، وهو المؤلف من شهاب وكارل وأميرة، فيما كانت صاحبة أفضل طبق هي أميرة.

وكان الفريق الثاني والفريق الثالث هما الأضعف، وأشارت الشيف منى أن الفريق الثاني هو في أمان، لينضم مجدداً إلى بقية المشتركين، لتعلن بعدها ان الفريق الثالث هو الأضعف، وصاحبة الطبق الأضعف في التحدي هي ورد وطلبت منها تسليم سكاكينها ومغادرة البرنامج.

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على MBC1، كل ثلاثاء في تمام الساعة 21:30 ليلاً.

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على “MBC العراق”، كل ثلاثاء الساعة 22:00 ليلاً.