زوجة راغب علامة تدافع عنه بعد أزمة التسجيل الصوتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت مصممة المجوهرات جيهان علامة عن زوجها الفنان اللبناني راغب علامة، في أعقاب حملة واسعة استهدفته وأدّت إلى حرق مدرسة “السان جورج” التابعة له في ضواحي بيروت، على خلفية تداول مقطع صوتي اعتبر مسيئاً لأمين عام “حزب الله” الراحل حسن نصر الله، ما أشعل غضب مناصريه.

وكانت الأزمة قد تفجّرت بعد انتشار تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين علامة والفنان الإماراتي عبدالله بلخير، تضمنت تعليقات حول مقتل الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي دفاعها عن زوجها، نشرت جيهان علامة رسالة مطولة باللغتين العربية والإنكليزية على حسابها في إنستغرام، سلّطت فيها الضوء على مساهمات راغب علامة التعليمية في المناطق التي نشأ فيها بضواحي بيروت. وأكدت أن زوجها أسس هذه المدارس بدافع خدمة مجتمعه المحلي دون انتظار مكاسب شخصية.

واعتبرت أن استهداف المؤسسات التعليمية التي أنشأها زوجها يمثّل “جحوداً” من قبل بعض المجموعات، خاصة أن بعض المشاركين في الهجوم ربما كانوا من طلاب هذه المدارس سابقاً.

وكان راغب علامة قد نفى بشكل قاطع صحة التسجيل الصوتي المتداول، مؤكداً أنه مفبرك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأعلن عزمه ملاحقة مفبركي التسجيل قضائياً.

يأتي هذا التطور في سياق توترات متصاعدة في لبنان عقب اغتيال نصر الله، وما تلاه من انقسامات سياسية واجتماعية حادة في البلاد.