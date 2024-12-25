شكرا لقرائتكم خبر عن خفيفة إلى متوسطة.. "الأرصاد" يكشف مناطق هطول الأمطار حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - استعرض المركز الوطني للأرصاد، محاكاة لتوقعات هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة خلال نهاية الأسبوع الجاري من الخميس إلى السبت.وعرض المركز فيديو المحاكاة عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، وتتضمن هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة.وتشمل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، والباحة، حسب النموذج العددي السعودي.سبق وأعلن المركز، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة.وحسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.وتمتد الأمطار إلى أجزاء من منطقة جازان، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.