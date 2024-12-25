تكنولوجيا: نظارة XR الجديدة من سامسونج قد تحمل اسمًا مستوحى من أشهر منتجات Nintendo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج وجوجل مؤخرًا عن أول نظارة XR لها، المعروفة داخليًا باسم Project Moohan، في خطوة كبيرة نحو تقنية الواقع الممتد. ومع ذلك، أثار ملف العلامة التجارية الجديد اهتمامًا واسعًا، حيث تشير سامسونج إلى احتمال استخدام اسم “Switch” على أجهزتها القادمة.

العلامة التجارية “Samsung Switch”

أظهرت طلبات العلامة التجارية التي قدمتها سامسونج إلى EUIPO وUKIPO مصطلح “Samsung Switch”، والذي يشمل:

نظارات الواقع الافتراضي

نظارات الواقع المعزز

نظارات الواقع المختلط

الأجهزة القابلة للارتداء والنظارات الذكية

يشير الاسم إلى التنقل السلس بين أوضاع AR وVR وMR، مما يعكس قدرات الأجهزة المتوقعة.

تحدٍ محتمل مع Nintendo

رغم ارتباط اسم “Switch” بوحدة العاب نينتندو الشهيرة، قد تتجنب سامسونج النزاعات القانونية لأن علامتها التجارية تستهدف أجهزة XR، التي تصنف ضمن فئة مختلفة.

ما نعرفه عن النظارة XR

ستعمل نظارة سامسونج XR بنظام اندرويد XR وتقدم:

شاشات Micro OLED عالية الدقة.

كاميرات وأجهزة استشعار لتتبع الحركة.

دعم مساعد Google Gemini AI.

وتُقدر تكلفة النظارة بين 1000 و1500 دولار، ما يضعها بين Meta Quest وVision Pro.

مستقبل سامسونج في XR

سواء تم اعتماد اسم “Switch” أم لا، يعكس الاسم طموحات سامسونج في دخول سوق XR بقوة. ومع الأجهزة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، قد تصبح نظارتها إضافة رائدة في هذا المجال المتنامي.

المصدر