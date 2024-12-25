شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي أذربيجان في ضحايا حادث تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية