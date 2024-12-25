إيران ترفع الحجب عن “واتساب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني ستار هاشمي، رفع الحظر عن تطبيق “واتساب”، ومتجر “غوغل بلاي”.

وبحسب وكالة “إرنا”، قال هاشمي في بيان الثلاثاء، إن اجتماع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني اليوم جرى بشكل جيد.

وأضاف أن بلاده قررت رفع الحجب عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار برفع الحجب عن “واتساب”، ومنصة “غوغل بلاي”.

وكانت إيران حظرت أيضا تطبيق “تيليغرام”، بذريعة استخدامه في أنشطة ضد الدولة.

كما حجبت استخدام تطبيقات مثل “إكس”، و”إنستغرام”، و”واتساب”، فضلا عن منصة “غوغل بلاي” التي تستخدم أيضا لتنزيل تطبيقات لكسر البروكسي، وذلك على خلفية المظاهرات التي انطلقت بالبلاد احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني عام 2022.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.