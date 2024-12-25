شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة، والتي جاءت في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت في وقت هام في ظل الظروف الراهنة وخاصة في المنطقة.

وأوضح أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسات الأمنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الراهنة، ومثل هذه الخطوات تسهم في رفع الروح المعنوية للضباط والطلاب، وتؤكد على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن هذه الزيارة تؤكد أهمية دور الشرطة في الحفاظ على أمن المواطنين وتعزيز استقرار الدولة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها القيادة السياسية.

