اشتباكات عنيفة في خربة المعزة بطرطوس وريف اللاذقية وسقوط اصابات من قوات إدارة العمليات العسكرية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس وريف اللاذقية وقوات إدارة العمليات العسكرية التابعة لاحمد الشرع (ابو محمد الجولاني)، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين. في ضوء هذه التطورات، قامت إدارة العمليات العسكرية بإرسال فرقة خاصة وتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع وسط استمرار الاشتباكات.

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