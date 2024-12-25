الجبهة الداخلية الاسرائيلية: دوي صفارات الانذار في عسقلان ومستوطنات بغلاف غزة خشية تسلل مسيرة

اشارت الجبهة الداخلية الاسرائيلية الى دوي صفارات الانذار في عسقلان ومستوطنات بغلاف غزة خشية تسلل مسيرة من قطاع غزة. ولفتت إذاعة الجيش الاسرائيلي الى رصد طائرة مسيرة قادمة من اليمن في أجواء غلاف غزة وجنوبي عسقلان.

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