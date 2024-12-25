مجلس النواب اليمني ناشد البرلمانات العربية والإسلامية سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني

ناشد مجلس النواب اليمني "البرلمانات العربية والإسلامية سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الإسرائيلية"، لافتاً الى أننا "نستهجن حالة العجز والتخاذل والصمت العربي والإسلامي المعيب والمخزي إزاء سياسة الإجرام الصهيوني في غزة ".

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