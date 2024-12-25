أسامة سعد يقدّم التهنئة بالميلاد للمطرانَين حداد وعمار

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد يرافقه وفد قيادي من التنظيم مطرانية الموارنة في صيدا حيث قدّموا التهنئة للمطران مارون عمار. كما زاروا مطرانية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك في صيدا لتقديم التهنئة أيضًا للمطران إلياس بشارة حداد. ووجّه سعد التهنئة للبنانيين جميعًا، آملاً أن "يخرج لبنان من مختلف أزماته على الأصعدة كافة" .

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