تظاهرات في عدد من المدن السورية احتجاجاً على حرق مقام مؤسس المذهب العلوي في حلب

خرجت مظاهرات في عدد من المدن السورية اعتراضاً على اعتداء على مقام مؤسس المذهب العلوي في حلب الشيخ أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر تجمع الأهالي في مدن اللاذقية، جبلة، والقرداحة، وهم يهتفون يطالبون بحماية الأماكن الدينية ومطالبين بعفو عام عن عناصر النظام السابق الموقوفين.