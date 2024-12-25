اوضح رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده أبوكسم ان "ما يتمّ التداول به على شبكات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو لكاهن في رعية مزرعة يشوع يحمل سلاحاً حربياً أثناء احتفاله بالذبيحة الالهية ليلة عيد الميلاد، هو أمر غير مقبول ، بالرغم من أن قصد الكاهن كان ليعبّر ان هذا السلاح هو مبعث للحروب ولا يخدم السلام ،إنما السلاح الحقيقي للكنيسة هو سلاح الصلاة".
واضاف المونسنيور أبو كسم "بعد الاتصال براعي الابرشية سيادة المطران انطوان بو نجم أكد انه لا يؤيد إطلاقاً هذا الأسلوب الغريب عن وجه الكنيسة وقد أعطى توجيهاته الصارمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال داخل الكنيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم تعليقاً على فيديو كاهن مزرعة يشوع: السلاح الحقيقي للكنيسة هو الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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