الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء البلاد وتفعيل صفارات الإنذار خشية سقوط شظايا".

كما اعلنت الجبهة الداخلية الاسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مناطق عديدة وسط إسرائيل بعد رصد مقذوف أطلق من اليمن.