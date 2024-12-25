شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: العفو الرئاسى عن 54 من أبناء سيناء تجسيد للوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن القرار الرئاسى الأبوى بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء الغالية، يأتى فى إطار صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية واستجابة لطلب أبناء النسيج المصرى نواب ومشايخ وعواقل مدينتى رفح والشيخ زويد فى محافظة شمال سيناء.

وقال الحزب فى بيان له، إن هذا القرار يعكس التزام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادئ الإنسانية، ويؤكد حرصه على تعزيز قيم التسامح والصفح فى افتتاحية عام جديد، وهو تجسيد عملى لمفاهيم الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وعبر حزب المصريين الأحرار عن تقديره العميق لموقف الرئيس السيسى فى التعامل مع جميع أبناء الوطن على قدم المساواة، دون تفرقة، مع تقديره المعهود لكل من يقدم تضحيات ومنهم أبناء سيناء الباسلة الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى معركتها الشرسة ضد الإرهاب.

وأكد الحزب، أن هذا العفو الرئاسى يمثل تقديرًا لدور أبناء سيناء فى دعم الأمن والاستقرار، ويعكس عمق الشراكة الوطنية فى مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة تسعى دائمًا لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الروابط بين كافة أبناء الشعب المصري.

ويؤكد الحزب على دعمه الكامل لجهود الدولة فى مواجهة التحديات، ويثمن الخطوات التى تتخذها القيادة السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد.