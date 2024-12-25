شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة على كورنيش النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ليلة رأس السنة وتحديداً يوم31 ديسمبر، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، بمشاركة صوليست "بيانو" للفنان عمرو سليم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التى اشتهر بها على مدار مشوار الفنى ومنها "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية".



مدحت صالح

وكان مدحت صالح أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي ، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".

وسبق وأحيا مدحت صالح مؤخراً حفلاً غنائيًا بقصر القبة الرئاسى، وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".