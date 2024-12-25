كازاخستان: مقتل 42 شخصاً في حادث تحطم الطائرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إنه من المرجح أن 42 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو الكازاخستانية.

محمد يوسف

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