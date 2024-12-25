أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن عند الساعة الثالثة فجراً غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا غربي بعلبك وقد هرعت سيارات الاسعاف الى المكان".
يذكر ان هذه الغارة الاولى التي تستهدف منطقة البقاع منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في سهل طاريا غربي بعلبك فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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