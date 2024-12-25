النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في سهل طاريا غربي بعلبك فجر اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن عند الساعة الثالثة فجراً غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا غربي بعلبك وقد هرعت سيارات الاسعاف الى المكان".

يذكر ان هذه الغارة الاولى التي تستهدف منطقة البقاع منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.