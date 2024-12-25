شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستدرج اليوم مودرن سبورت في الإسكندرية بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندرى في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق مودرن سبورت على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل الاتحاد سلبيا مع غزل المحلة في الجولة الماضية، فيما سقط مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 4 مباريات بعد التعادل مع الأهلى وغزل المحلة والخسارة من الطلائع وبيراميدز، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم مرة أخرى في جدول الدوري.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

في المقابل، يبحث الفرنسي فرانك دوماس المدير الفنى الجديد لمودرن سبورت، عن الفوز الأول رفقة الفريق بعد الهزيمة الأولى فى الظهور الأول بالدورى عندما خسر أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، ويأمل في تصحيح المسار والعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاثة لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويحتل فريق مودرن سبورت السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.