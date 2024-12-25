حصاد العام: كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وتامر حسني ومحمد هنيدي أبرز الغائبون عن سينما 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - شهد عام 2024 غياب العديد من النجوم عن سينما هذا العام، وذلك بعدما اعتادوا على تقديم أفلام من بطولتهم بشكل دائم في السنوات الأخيرة، والمنافسة بقوة على شباك التذاكر، إلا أنهم قرروا عدم التواجد هذا العام والتحضير لأفلام جديدة من أجل التواجد بها في 2025، وفي التقرير التالي نرصد أبرز نجوم السينما الذين غابوا هذا العام.
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الفنان أحمد حلمي أيضاً غاب السينما في 2024 للعام الثاني على التوالي، بعدما غاب أيضاً عن العام الماضي 2023 وتحديداً منذ قدم آخر أفلامه "واحد تاني" الذي تم عرضه في عام 2022، وذلك رغم كون أحمد حلمي من نجوم السينما المصرية الذين اعتادوا على التواجد بشكل دائم في المنافسات السينمائية كل عام، ويعمل حالياً على التحضير لفيلم جديد لطرحه خلال العام المقبل 2025.
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الفنان محمد هنيدي بدوره غاب عن المنافسات السينمائية خلال هذا العام، بعدما قدم العام الماضي فيلم "مرعي البريمو"، في الوقت الذي ينتظر فيه هنيدي انتهاء تصوير فيلم "الجواهرجي" المتوقف منذ عامين مع تبقى له يومين تصوير فقط من أجل طرحه في دور العرض، فيما قرر هنيدي تعويض الغياب عن السينما بالتواجد في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يعكف على تصويره بعنوان "شهادة معاملة أطفال".
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غاب الفنان محمد رمضان عن المنافسات السينمائية هذا العام بعدما عاد إليها العام الماضي 2023 بفيلمين دفعة واحدة هما "هارلي" الذي تم طرحه في عيد الفطر، و"ع الزيرو" الذي إنطلق في صالات السينما في شهر أغسطس، ولكن بعد الفيلمين غاب هذا العام، ومقرر عودته العام المقبل بفيلم جديد بعنوان "أسد" إخراج محمد دياب والمقرر طرحه خلال عام 2025 بعد عرضه في المهرجانات السينمائية.
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كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خارج سينما 2024غاب الفنان كريم عبد العزيز عن التواجد بفيلم من بطولته في سينما 2024 بعدما اعتاد على المنافسة في السنوات الأخيرة بأفلام حققت أعلى الإيرادات في السينما المصرية، حيث قدم آخر أفلامه "بيت الروبي" عام 2023، فيما يعمل حالياً على تصوير فيلم جديد يحمل اسم "الأرض السودا" بمشاركة الفنانة ياسمين صبري وإخراج بيتر ميمي والمقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2025.
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https://www.instagram.com/p/DDANTVMtu6M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. 3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيل
الفنان أحمد حلمي أيضاً غاب السينما في 2024 للعام الثاني على التوالي، بعدما غاب أيضاً عن العام الماضي 2023 وتحديداً منذ قدم آخر أفلامه "واحد تاني" الذي تم عرضه في عام 2022، وذلك رغم كون أحمد حلمي من نجوم السينما المصرية الذين اعتادوا على التواجد بشكل دائم في المنافسات السينمائية كل عام، ويعمل حالياً على التحضير لفيلم جديد لطرحه خلال العام المقبل 2025.
تامر حسني ومحمد هنيدي يبتعدان عن المنافسات السينمائية في 2024تامر حسني هو الآخر قرر الغياب عن السينما هذا العام رغم انتهائه من تصوير فيلم جديد بعنوان "ري ستارت" وكان مقرر طرحه في السينمات خلال موسم صيف 2024 وتأجل إلى إجازة منتصف العام ثم تأجل مرة أخرى ليتقرر طرحه في دور العرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ليسجل تامر حسني غيابه هذا العام بعد تواجد بقوة في السنوات الأخيرة وتحقيقه نجاحات كبيرة في شباك التذاكر بمصر والدول العربية.
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https://www.instagram.com/p/C_wPaNKsAad/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. عودة النجوم إلى السينما بعد غياب: أبرزهم يوسف الشريف
الفنان محمد هنيدي بدوره غاب عن المنافسات السينمائية خلال هذا العام، بعدما قدم العام الماضي فيلم "مرعي البريمو"، في الوقت الذي ينتظر فيه هنيدي انتهاء تصوير فيلم "الجواهرجي" المتوقف منذ عامين مع تبقى له يومين تصوير فقط من أجل طرحه في دور العرض، فيما قرر هنيدي تعويض الغياب عن السينما بالتواجد في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يعكف على تصويره بعنوان "شهادة معاملة أطفال".
أمير كرارة ومحمد رمضان يعودان للسينما في 2025انضم أمير كرارة أيضاً إلى قائمة الفنانين الغائبين عن السينما هذا العام 2024، بعدما قدم العام الماضي فيلم "البعبع" بمشاركة الفنانة ياسمين صبري، والذي عاد به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، وبعد غياب كرارة عن سينما هذا العام يعود في 2025 بفيلم جديد يعكف على تصويره حالياً بعنوان "الشاطر" ويشاركه في بطولته الفنانة هنا الزاهد ومقرر طرحه في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.
https://www.instagram.com/p/Cs84GChoFVj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Cs84GChoFVj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Cs84GChoFVj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديد
غاب الفنان محمد رمضان عن المنافسات السينمائية هذا العام بعدما عاد إليها العام الماضي 2023 بفيلمين دفعة واحدة هما "هارلي" الذي تم طرحه في عيد الفطر، و"ع الزيرو" الذي إنطلق في صالات السينما في شهر أغسطس، ولكن بعد الفيلمين غاب هذا العام، ومقرر عودته العام المقبل بفيلم جديد بعنوان "أسد" إخراج محمد دياب والمقرر طرحه خلال عام 2025 بعد عرضه في المهرجانات السينمائية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».