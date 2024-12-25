حصاد العام: كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وتامر حسني ومحمد هنيدي أبرز الغائبون عن سينما 2024

كريم عبد العزيز وأحمد حلمي خارج سينما 2024

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تامر حسني ومحمد هنيدي يبتعدان عن المنافسات السينمائية في 2024

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أمير كرارة ومحمد رمضان يعودان للسينما في 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - شهدغياب العديد من النجوم عن سينما هذا العام، وذلك بعدما اعتادوا على تقديم أفلام من بطولتهم بشكل دائم في السنوات الأخيرة، والمنافسة بقوة على، إلا أنهم قرروا عدم التواجد هذا العام والتحضير لأفلام جديدة من أجل التواجد بها في 2025، وفي التقرير التالي نرصد أبرز نجوم السينما الذين غابوا هذا العام.غاب الفنان كريم عبد العزيز عن التواجد بفيلم من بطولته فيبعدما اعتاد على المنافسة في السنوات الأخيرة بأفلام حققت أعلى الإيرادات في السينما المصرية، حيث قدم آخر أفلامه "" عام 2023، فيما يعمل حالياً على تصوير فيلم جديد يحمل اسم "" بمشاركة الفنانةوإخراج بيتر ميمي والمقرر طرحه فييمكنكِ قراءة.. 3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيلالفنان أحمد حلمي أيضاً غاب السينما في 2024 للعام الثاني على التوالي، بعدما غاب أيضاً عن العام الماضي 2023 وتحديداً منذ قدم آخر أفلامه "" الذي تم عرضه في عام 2022، وذلك رغم كونمن نجوم السينما المصرية الذين اعتادوا على التواجد بشكل دائم في المنافسات السينمائية كل عام، ويعمل حالياً على التحضير لفيلم جديد لطرحه خلال العام المقبل 2025.تامر حسني هو الآخر قرر الغياب عن السينما هذا العام رغم انتهائه من تصوير فيلم جديد بعنوان "" وكان مقرر طرحه في السينمات خلالوتأجل إلى إجازة منتصف العام ثم تأجل مرة أخرى ليتقرر طرحه في دور العرض في، ليسجل تامر حسني غيابه هذا العام بعد تواجد بقوة في السنوات الأخيرة وتحقيقه نجاحات كبيرة في شباك التذاكر بمصر والدول العربية.إقرأي أيضاً.. عودة النجوم إلى السينما بعد غياب: أبرزهم يوسف الشريفالفنان محمد هنيدي بدوره غاب عنخلال هذا العام، بعدما قدم العام الماضي فيلم ""، في الوقت الذي ينتظر فيه هنيدي انتهاء تصوير فيلم "" المتوقف منذ عامين مع تبقى له يومين تصوير فقط من أجل طرحه في دور العرض، فيما قرر هنيدي تعويض الغياب عن السينما بالتواجد في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يعكف على تصويره بعنوان "شهادة معاملة أطفال".انضم أمير كرارة أيضاً إلى قائمة الفنانين الغائبين عن السينما هذا العام 2024، بعدما قدم العام الماضي فيلم "" بمشاركة الفنانة، والذي عاد به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات كاملة، وبعد غياب كرارة عن سينما هذا العام يعود في 2025 بفيلم جديد يعكف على تصويره حالياً بعنوان "" ويشاركه في بطولته الفنانةومقرر طرحه في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.تابعي المزيد.. أفلام مأخوذة عن روايات في 2025: أحدثها فيلم محمد رمضان الجديدغاب الفنان محمد رمضان عن المنافسات السينمائية هذا العام بعدما عاد إليها العام الماضي 2023 بفيلمين دفعة واحدة هما "" الذي تم طرحه في عيد الفطر، و"" الذي إنطلق في صالات السينما في شهر أغسطس، ولكن بعد الفيلمين غاب هذا العام، ومقرر عودته العام المقبل بفيلم جديد بعنوان "" إخراجوالمقرر طرحه خلال عام 2025 بعد عرضه في المهرجانات السينمائية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».